Congresso confirma Biden como Presidente dos EUA

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Janeiro, 2021 • 08:49

O Congresso confirma os votos do Colégio Eleitoral e valida a vitória de Joe Biden como o 46º presidente dos EUA.

Pouco antes da votação do Congresso (Senado e Câmara dos Representantes), tinha sido dado mais um passo para a certificação da vitória de Joe Biden. A Câmara dos Representantes tinha votado contra a objeção dos votos da Pensilvânia, por 282-138.

O Senado já tinha rejeitado a objeção aos resultados da Pensilvânia (por 92-7) e faltava apenas a votação conjunta - Congresso (Senado e Câmara dos Representantes) - para certificar a vitória de Biden na eleição de 3 de novembro.

Antes, o Senado rejeitou com uma maioria esmagadora a objeção de alguns senadores republicanos à vitória do Presidente eleito, Joe Biden, no estado do Arizona.

A objeção aos resultados no Arizona - liderada pelos senadores Paul Gosar e Ted Cruz - foi rejeitada por 93-6 na noite de quarta-feira.

Todos os votos a favor foram republicanos, mas depois da violenta manifestação, do cerco e da invasão do Capitólio, vários senadores do Partido Republicano que planeavam apoiar a objeção inverteram o sentido de voto.

Os republicanos levantaram a objeção com base em falsas alegações do Presidente cessante, Donald Trump, repetidamente rejeitadas nos tribunais e pelos funcionários eleitorais.

Pouco depois, a Câmara dos Representantes chumbou igualmente a objeção à vitória do Presidente eleito no Arizona, juntando-se ao Senado na defesa dos resultados das eleições realizadas naquele estado.

Apenas os republicanos votaram a favor da objeção, mas perderam (303-121).

Antes, a líder da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, defendeu que a certificação do Congresso da vitória eleitoral de Joe Biden iria mostrar ao mundo a verdadeira face do país.