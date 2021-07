Concelhos em risco elevado e muito elevado sobem para 116. Eram 90 na semana passada

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O governo atualizou esta quinta-feira o número de concelhos que estão em risco elevado e muito elevado, passando de 90 para 116, revelou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

"A evolução que aconteceu é hoje claro que o nível de transmissão é menor do que foi nas últimas semanas e esse movimento é claro", indicou Vieira da Silva, acrescentando que "Portugal está hoje numa situação em que o vermelho é menos denso do que há umas semanas", apesar de um nível de incidência ainda elevado.

Os territórios em risco muito elevado passaram de 44 na semana passada para 56 esta semana. Para estes municípios é limitada a circulação na via pública a partir das 23 horas, os restaurantes podem funcionar até às 22h30. Às sextas-feiras a partir das 19h00 e aos sábados, domingos e feriados durante todo o dia, o acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior está permitido apenas aos portadores de certificado digital ou teste negativo. A limitação do número do número de pessoas por mesa mantém-se: máximo de 4 pessoas por mesa no interior e de 6 pessoas por mesa na esplanada;

Para os turistas, o acesso ao aos hotéis e alojamentos locais apenas com o certificado digital ou teste negativo. O teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam e os espetáculos culturais são permitidos até às 22h30. Os casamentos e batizados tem 25% da lotação; o comércio a retalho alimentar até às 21h00 durante a semana e até às 19h00 ao fim de semana e feriados.

O número de concelhos em risco passa de 44 há uma semana para 55.

Nestes territórios, as regras aplicadas são as mesmas dos concelhos em risco muito elevado, mas a limitação do número de pessoas por mesa é, no máximo de 6 pessoas por mesa no interior e de 10 pessoas por mesa na esplanada; nos casamentos e batizados a lotação é de 50% e oomércio a retalho alimentar, não alimentar e prestação de serviços pode ficar aberto até às 21h00.

Os concelhos em alerta passaram a 29, correndo o risco de um recuo no desconfinamento.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, Portugal registou nas últimas 24 horas 3622 novos casos de infeção e 16 mortes atribuídas à covid-19, tendo havido uma ligeira redução nos internamentos.

Estão internadas menos sete pessoas, num total de 860, 178 das quais em unidades de cuidados intensivos, onde entraram sete pessoas nas últimas 24 horas.

Desde o dia 22 de março, quando se registaram também 16 mortes nas 24 horas anteriores, que o número diário de óbitos não era tão alto.

A maioria das novas infeções por SARS-CoV-2 (1606) regista-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, enquanto no Norte há mais 1314 pessoas contagiadas.