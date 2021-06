Consultora everis investe 2 ME em Centro de Competências Microsoft e recruta 55 técnicos

everis Portugal © DR

Esta aposta materializa-se num investimento de dois milhões de euros, a três anos, bem como na contratação de 55 engenheiros e arquitetos especializados em tecnologia Microsoft Azure, refere a consultora em comunicado.

O novo centro vai permitir à everis Portugal "acelerar a transição digital dos clientes com tecnologia Microsoft", caso de empresas nos setores de banca, seguros, energia, telecomunicações, setor público e saúde a operar em Portugal, tendo também uma vocação internacional, nomeadamente, como suporte da rede everis no contexto europeu, prossegue.

O projeto permitirá à everis Portugal passar a ter uma estrutura de conhecimento especializado em tecnologias Microsoft Azure, para facilitar a implementação de estratégias de migração para a cloud (núvem) das organizações, tais como projetos de arquiteturas de plataforma -- cloud pública, privada ou híbrida -, arquitetura de soluções aplicacionais, áreas de integração e DevOps, em Cloud Azure.

O novo centro será o reflexo da visão de "trabalho híbrido" defendida pela companhia, o que significa que os colaboradores "poderão organizar as suas jornadas de trabalho em função das necessidades dos próprios, dos clientes e dos projetos, em modelo remoto ou presencial", esclarece.

Pretende-se com isto tirar partido da "flexibilidade do trabalho remoto", mas também do "trabalho colaborativo presencial", tão importante, acrescentam, no desenvolvimento individual e coletivo das organizações.

O diretor de Microsoft Enterprise & Cloud Solutions da everis Portugal, Francisco Ceia, afirmou, no comunicado, que "a companhia está muito satisfeita por poder anunciar este investimento, que reforça as competências da organização, aprofunda o relacionamento com um parceiro estratégico, a Microsoft, e contribui para acelerar a transformação digital dos clientes, proporcionando-lhes ganhos de eficiência e produtividade".

"Este Centro vai trabalhar em rede com outros centros europeus da everis, assumindo-se como uma unidade de boas práticas e de inovação em tecnologia Microsoft", referiu ainda.

Por sua vez, o diretor executivo para Canal e Parceiros da Microsoft Portugal, Abel Aguiar, referiu que a Microsoft Portugal "enaltece a criação do Centro de Competências Microsoft pela everis Portugal", realçando que a "parceria estratégica" assinada em junho de 2020 pela NTT DATA e pela Microsoft, "é agora corporizada a nível local", represando um "passo decisivo" neste caminho conjunto das duas organizações.

"Acreditamos que este novo Centro permitirá à everis Portugal, através da sua capacitação, geração de conhecimento e identificação de melhores práticas, diferenciar-se no mercado, reafirmando-se como um parceiro de excelência para a transformação digital sustentada em tecnologia Microsoft com especial destaque para cenários cloud e híbridos", assinalou o gestor.

Esta aposta da everis enquadra-se na parceria global estratégica existente entre a NTT DATA e a Microsoft, que compreende diversos acordos de cooperação, desenvolvimento e inovação, mas também reconhecimentos variados como o de Partner of the Year, em Espanha.

Além disto, a companhia tem várias soluções desenvolvidas sobre a tecnologia da Microsoft e mais de mil colaboradores certificados globalmente.

A everis Portugal está presente no país há mais de 20 anos.