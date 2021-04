Consumidores podem pedir devolução do valor de bilhetes de eventos de 2020 reagendados para 2022

Concertos. © Pixabay

Os consumidores podem pedir a devolução do dinheiro de bilhetes de espetáculos inicialmente previstos para 2020 e que foram já reagendados para 2022, segundo um decreto-lei aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

"No caso dos espetáculos e festivais inicialmente agendados para o ano de 2020 e que ocorram apenas em 2022, prevê-se que os consumidores possam pedir a devolução do preço dos bilhetes, no prazo de 14 dias úteis a contar da data prevista para a realização do evento no ano de 2021", refere o comunicado do governo depois da reunião ministerial.

Caso não peçam a devolução no prazo indicado, "considera-se que o consumidor aceita o reagendamento do espetáculo para o ano de 2022", refere a nota.

Para o caso dos vales emitidos com validade até ao final deste ano, passam a ser válidos até ao final do ano de 2022.

O comunicado do Conselho de Ministros prevê ainda a realização de eventos-piloto que serviram de teste antes da abertura total dos espetáculos. "Prevê-se a possibilidade de, durante o ano de 2021, serem realizados, em articulação com a Direção-Geral da Saúde, eventos teste-piloto, para a definição das orientações técnicas a serem seguidas face à evolução da pandemia da doença covid-19", lê-se no comunicado.

Já no final de fevereiro, e de acordo com o Jornal de Notícias, os eventos-piloto poderiam realizar-se no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e no Campo Pequeno, em Lisboa. Um dos objetivos é que fossem feitos testes rápidos à covid-19 até 72 horas antes do evento e que esses testes fossem repetidos à entrada do recinto no dia do evento. Após 14 dias, as pessoas deveriam responder a um questionário e fazer de novo o teste. A DGS não confirmou esta informação.