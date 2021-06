Consumo de tabaco em Portugal cai nos últimos cinco anos, principalmente entre as mulheres

© FOTO: Hernani Pereira/GI

Dinheiro Vivo 25 Junho, 2021 • 00:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Segundo o último relatório do Programa Nacional para a Prevenção do Controlo do Tabagismo (PNPCT), publicado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, em 2019, 17% da população residente em Portugal Continental, com 15 anos ou mais, fumava diária ou habitualmente, o que corresponde a menos três pontos percentuais do que os valores registados em 2014.

É no sexo masculino que o hábito mais prevalece (um rácio de dois homens por cada mulher), tendo-se verificado ainda uma descida na prevalência do consumo nas mulheres, passando de 13,2% para 10,9%, quebrando a tendência crescente do número de fumadoras que se assistia desde 1987.

Portugal conseguiu assim cumprir, em 2020, dois objetivos do Programa Nacional para a Prevenção do Controlo do Tabagismo, definidos pela DGS, e diminuir o consumo de tabaco em todas as regiões do país. Contudo, a Região Autónoma dos Açores mantém ainda uma das mais elevadas percentagens de fumadores (23,4%) nacionais, bem como a região do Alentejo (19,1%).

Nas faixas etárias mais jovens, os números também baixaram, apesar de ter aumentado o consumo de tabaco para cachimbo de água e de tabaco aquecido.

O relatório admite que a pandemia de SARS-CoV-2 traduziu-se num entrave ao Programa de Apoio Intensivo à Cessação Tabágica, dado a redução dos locais e número de consultas realizadas, e o ligeiro aumento no recurso a medicamentos de substituição de nicotina, em comparação com 2019.

Os objetivos dos próximos dois anos traçados pela DGS passam pela implementação de campanhas massivas de sensibilização, proibições à promoção do tabaco ou ainda um investimento nos processos de aconselhamento em situações de cessação tabágica nos cuidados de saúde primários e no SNS 24.

Morrem por ano mais de oito milhões de pessoas por doenças associadas ao tabaco, segundo a Organização Mundial de Saúde, e no ano passado 13 500 das mortes portuguesas estão relacionadas com o tabaco, de acordo com o Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).