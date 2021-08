Correntes no Atlântico mais fracas são sinais de grandes mudanças climáticas, diz estudo

Oceano Atlântico © Unsplash

Chama-se Circulação Meridional Invertida do Atlântico (na sigla em inglês AMOC) e é um grande sistema de correntes oceânicas que transporta água quente dos trópicos para o norte no Atlântico Norte. À medida que a atmosfera se aquece devido ao aumento das emissões de gases de efeito estufa, a superfície do oceano retém mais calor. Um colapso potencial deste sistema poderá ter consequências graves para os sistemas climáticos mundiais.

Os modelos climáticos revelados no estudo publicado esta semana na revista Nature Climate Change mostram que o AMOC está no seu ponto mais fraco em mais de 1.000 anos. No entanto, não se sabe se o enfraquecimento se deve a uma mudança na circulação ou se tem a ver com a perda de estabilidade. A diferença entre ambas as hipóteses é crucial para o futuro, indica o estudo.

Niklas Boers do Potstdam Insitute for Climate Impact Research que é o autor do estudo explica à Reuters que "a perda de estabilidade dinâmica implicaria que o AMOC se aproximou do seu limite crítico, além do qual uma transição substancial e na prática provavelmente irreversível para o modo fraco poderia ocorrer" e com ele mudanças climáticas relevantes e inesperadas.

Ao analisar a temperatura da superfície do mar e os padrões de salinidade do Oceano Atlântico, o estudo indica que o enfraquecimento durante o século passado estará, provavelmente, associado a uma perda de estabilidade.

"As descobertas apoiam a avaliação de que o declínio do AMOC não é apenas uma flutuação ou uma resposta linear ao aumento das temperaturas, mas provavelmente significa a aproximação de um limite crítico além do qual o sistema de circulação pode entrar em colapso", admite Boers.

Se o tal AMOC colapsasse, aumentaria o arrefecimento do hemisfério norte, o nível do mar no Atlântico iria aumentar (provocando que zonas do litoral ficassem, eventualmente, submersas), uma queda geral nas precipitações na Europa e na América do Norte e uma mudança nas monções na América do Sul e na África, adianta à Reuters o Met Office (autoridade de meteorologia) da Reino Unido.

Outros modelos climáticos indicam ainda assim que o AMOC irá enfraquecer no próximo século, mas que um colapso antes de 2100 é improvável.