Costa admite "bom caminho" para o desconfinamento mas relaxar "pode tornar tudo pior"

António Costa admitiu que tem "esperança" que a reunião no Infarmed desta terça-feira mostre que Portugal se tem mantido "num bom caminho" para avançar com a terceira e última fase do desconfinamento "a conta-gotas", previsto para 3 de maio (recorde-se que há alguns concelhos que não avançaram no desconfinamento e outros retrocederam nas mudanças de 19 de abril).

Em Valença, onde apresentou o comboio elétrico português, o primeiro ministro explicou que, ainda assim, são precisas algumas precauções para que Portugal não volte a estar na lista dos piores países a lidar com a pandemia. "Este é um combate que tem de ser continuado e uma luta contra o tempo porque temos de conseguir vacinar mais depressa que o vírus possa mudar".

Entretanto, Costa voltou a frisar que até ao final do mês todos os maiores de 70 anos já devem ter iniciado a sua vacinação. O mesmo deverá acontecer até final de maio para quem tem mais de 60 anos. e até final de maio todos os maiores de 60.

O responsável político explica depois que o país "não pode relaxar" mesmo depois da terceira fase do desconfinamento e devem haver precauções de segurança como "a etiqueta respiratória, higienização das mãos e evitar contactos desnecessários".

Sobre os níveis de infeção em quem já foi imunizado disse apenas que ainda não há dados.

Ainda assim, esta manhã o secretário de Estado Diogo Serras Lopes explicou: "Se as previsões se concretizarem, naquilo que são as vacinas, então, durante o verão, mais para o início do que para o final, chegaremos aos 70% da população adulta vacinada". É essa a meta da imunidade de grupo pretendida pelo executivo.