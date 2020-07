Governo vai manter estado de calamidade em 19 freguesias da Grande Lisboa

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu numa visita na tarde desta quarta-feira ao concelho de Sintra, que o estado de calamidade que vigora em 19 freguesias da Grande Lisboa não deverá ter uma diminuição de classificação na próxima quinzena.

Sintra é o segundo concelho com mais casos na região de Lisboa e Vale do Tejo e em resposta aos jornalistas no local o primeiro ministro admitiu que atualmente está a ser feita uma avaliação. “Começamos em Sintra, vou agora à Amadora e, nos próximos dias, vou aos outros concelhos. Diria que não antecipo que, na próxima quinzena, se altere o estado de classificação das diferentes partes do país.”

Costa explicou que a “boa notícia” é que, para já, nada indica que se tenha de “elevar o nível de alerta que vigora na generalidade do país”. “No conjunto da área metropolitana de Lisboa poderemos talvez ter alguma evolução. Vamos ver, ainda falta mais de uma semana. Relativamente às 19 freguesias não antecipo que haja condições no sentido de diminuir a classificação do estado de excepção”, adiantou o primeiro-ministro.

Desde 1 de julho que 19 freguesias da Grande Lisboa – só uma no concelho de Lisboa – mantém o estado de calamidade, ao contrário do resto do país. A possível alteração de estado será a 15 de julho.

Costa deixou ainda a indicação que “a tendência é de estabilização” da situação no país, com quatro concelhos a gerar mais “incidência” de casos.