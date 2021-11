Costa admite novas restrições. "Quanto mais tarde atuarmos, maiores serão os riscos"

Diário de Notícias 16 Novembro, 2021 • 12:18 Partilhar este artigo Facebook

"É motivo de preocupação para todos nós a evolução que se está verificar", afirmou, esta terça-feira, o primeiro-ministro António Costa, sobre o aumento de casos de covid-19 em Portugal. Perante este agravamento da pandemia, o chefe do Governo admite novas restrições para travar a propagação da infeção por SARS-CoV-2

"Quanto mais tarde atuarmos, maiores serão os riscos", afirmou Costa, à margem de uma visita a uma escola de Rio Maior, no âmbito das celebrações do Centenário de Saramago. "Não podemos ignorar os sinais", disse aos jornalistas.

O primeiro-ministro referiu que na sexta-feira vai decorrer a reunião com especialistas no Infarmed "para avaliar a situação e ver que medidas têm de ser tomadas". "Obviamente não é previsível que se tenham de tomar medidas com a dimensão que tivemos no passado", afirmou, referindo os benefícios da vacinação.

"Em muitos países da Europa, o crescimento [do número de casos] está a ser acentuado. Felizmente, em Portugal, graças a termos uma taxa de vacinação muito superior à dos outros países, o impacto ainda não está a ser tão grande, mas temos de ter em conta que o frio vai aumentar, a época da gripe vai aumentar e, portanto, temos de ter cuidados redobrados", afirmou.

Perante este cenário, o Governo decidiu marcar uma nova reunião no Infarmed​ para eventuais medidas, referindo que "não se pode descansar à sombra da vacinação". Costa reitera o apelo para se manter o hábito do uso das máscaras, a higiene das mãos, "temos de procurar arejar os locais fechados". "Todas essas medidas são necessárias, senão, como se vê, os casos vão aumentar", considera o primeiro-ministro.

​​​​​​Sem querer antecipar as medidas que irão sair da reunião no Infarmed, Costa afirmou que "assim que que há um sinal de alerta devemos convocar os especialistas, avaliar a situação, devemos ver quais são os riscos efetivos" e, em função disso, "adotar as medidas que são adequadas".

Medidas essas que devem cumprir a regra de "perturbar o mínimo possível a vida das pessoas, mas sem correr o menor risco".

António Costa disse que o "melhor é prevenir agora", mas não antecipa que se tenha de adotar medidas que impliquem a existência do estado de emergência.

Recordou que nenhuma vacina tem uma cobertura de 100% da sua efetividade ​​​e que há uma ínfima parte da população que não se vacina por opção e depois há todos aqueles que, neste momento, não elegíveis para participarem no processo de vacinação, as crianças com menos de 12 anos,​ pelo que devem manter-se as medidas preventivas.

"O vírus circula", disse em tom de alerta. "Aproxima-se o Natal e somos o país que temos milhões de compatriotas nossos que vivem no exterior, muitos visitam as suas famílias de países onde a taxa de vacinação é muito inferior à nossa. Sabemos que no Natal todos gostamos de nos reunir à mesa", diminuindo, assim, o nível de proteção.

É, por isso, necessário, segundo Costa, "agir já de forma a chegar ao Natal com menos receios".

Defende que não se deve agir, no entanto, de forma precipitada.

Questionado sobre a possibilidade de restrições nas fronteiras, o primeiro-ministro referiu que primeiro é preciso que haja uma avaliação da atual situação epidemiológica e então definir "quais as medidas adequadas e depois ver as que cabem e não cabem nos diferentes quadros legais que temos".

Em atualização