Costa: "Amanhã vamos iniciar campanha de testes rápidos [à covid-19] nas escolas"

O primeiro-ministro admitiu esta terça-feira no Parlamento que este é um dos momentos "mais tristes, de dor e sofrimento" e lembra que é preciso solidariedade para com todos os que são afetados pela pandemia e para tentar encontrar "as melhores respostas".

"Amanhã vamos iniciar uma campanha de testes rápidos para reforçar a segurança nas escolas, porque não queremos o problema que cria fechar as escolas", disse o primeiro-ministro.

"Se amanhã ou para a semana soubermos que a estirpe inglesa tornou-se dominante no nosso país teremos de fechar as escolas", "neste momento é adequado proteger a educação desta geração", "se for a sobrevivência das pessoas que está em causa é isso que se fará".

Costa admite assim que pode nem esperar para a nova reunião do INFARMED para encerrar as escolas se a situação piorar.

Recorde-se que vários especialistas têm criticado o não encerramento das escolas para alunos acima dos 12 anos.

"Nenhum surto se gerou essencialmente no espaço escolar", diz Costa, embora existam especialistas como Manuel Carmo Gomes a indicar que é por irem para a escola que muitos jovens acima dos 13 anos estão a aumentar o número de infetados no país. "Temos de continuar o esforço para manter as escolas abertas", indica o primeiro-ministro.

O quadro geral de medidas de combate à covid-19, incluindo a abertura das escolas, vai ser ponderado na próxima semana, em nova reunião com especialistas e audiências aos partidos na terça-feira, anunciou esta terça-feira o Presidente da República.

Entretanto, as medidas mais apertadas do estado de emergência vão entrar em vigor nas próximas horas. Marcelo Rebelo de Sousa assinou ao início da tarde desta terça-feira o decreto do Governo, segundo publicação da página da Presidência da República.