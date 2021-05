Costa anuncia que passaporte digital covid-19 entra em vigor a 1 de julho

António Costa © LUSA

O primeiro-ministro, António Costa, falou aos jornalistas em Bruxelas, após reunião do Conselho Europeu onde revelou que há uma preocupação comum relativamente ao tema das variantes da covid-19 e que o certificado digital (conhecido como passaporte covid) deve entrar em vigor já a 1 de julho no país.

Costa fez uma avaliação positiva à forma "como se está a desenvolver o processo de vacinação em toda a Europa" e admitiu "preocupação comum relativamente ao tema das variantes e à necessidade de manter uma vigilância em todos os Estados-membros em relação à presença dessas variantes".

Depois da aprovação do certificado digital covid-19 pelo Parlamento, a Comissão informou que o ponto de vista operacional tem tudo pronto para no próximo dia 1 de junho todo o sistema operacional esteja pronto - tal como o Dinheiro Vivo tinha noticiado no início de maio. Os diferentes países vão começar a testar agora a ligação e o funcionamento do sistema e o objetivo é que entre em vigor no próximo dia 1 de junho em alguns países - mais avançados no processo.

"Temos vindo a trabalhar nas condições técnicas para a emissão de certificados digitais para os residentes em Portugal e, por outro lado, na instalação nos aeroportos do mecanismo de leitura dos certificados digitais que terceiros sejam portadores", explica o primeiro-ministro, indicando que a fase de testes em Portugal começa "no final desta semana".

"A União Europeia vai também contribuir com 100 milhões de doses para o combate à covid-19 à escala global" para apoiar países mais pobres, explicou ainda António Costa.

Já sobre o avião desviado pela Bielorrússia, o primeiro-ministro explicou: "houve uma condenação unânime, recomendando a todas as companhias aéreas europeias que não frequentem o espaço aéreo da Bielorrússia", afirmou o primeiro-ministro.