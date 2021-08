Costa: Apenas secretária de Estado dos Assuntos Europeus sairá do Governo

Secretária do Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias ouvida na Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação esta tarde na Assembleia da República em Lisboa, 7 de julho de 2021. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Agosto, 2021 • 08:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, rejeita que esteja "no horizonte" qualquer remodelação na constituição do Governo, adiantando que apenas está prevista a saída da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, que regressará à carreira diplomática.

Em entrevista publicada esta sexta-feira pelo semanário Expresso, António Costa explica que "continua a ser totalmente justificável a atual estrutura [do Governo], porque o esforço que vai implicar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência, mais o Portugal 2030, mais a execução do programa do Governo, não aconselham a qualquer mudança na estrutura, pelo contrário", dada a necessidade de os ministros se concentrarem na aplicação dos fundos.

De acordo com o governante, os ministros devem concentrar-se "a 200% na execução das suas tarefas", depois de todos os instrumentos estarem aprovados.

"Não tenho neste momento no horizonte nenhuma remodelação", reiterou António Costa, assegurando que "a única que está prevista é da atual secretária de Estado dos Assuntos Europeus".

A secretária de Estado Ana Paula Zacarias sairá para regressar à carreira diplomática no próximo movimento diplomático, adiantou o primeiro-ministro.

"Tenho muita pena. Foi uma excecional secretária de Estado dos Assuntos Europeus, peça fundamental da nossa presidência, mas é uma diplomata de mão-cheia, é legítimo que queira concluir a sua carreira diplomática", sustentou.

António Costa lembrou que "as remodelações se fazem quando são necessárias, não propriamente quando os comentadores ou as sondagens o dizem", garantindo que Ana Paula Zacarias sairá para além do mês de setembro.

Sobre o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que ficou marcado pela polémica festa do campeonato de futebol do Sporting, António Costa escusou-se a tecer muitos comentários, dizendo apenas que "ninguém é insubstituível" e que, em jeito de provocação, o que tem "visto a ser discutido é a remodelação da oposição".

António Costa acrescentou que o tema da celebração do campeonato não foi discutido entre os dois.

"Não foi nem tinha de ser. Houve um trabalho que foi feito entre o clube, o município, as forças de segurança sobre a forma como deviam decorrer", afirmou.

Questionado sobre "um virar de página" no atual governo, numa altura em que se aproximam os 85% de imunidade de grupo, o primeiro-ministro explicou que quando isso acontecer será em outubro e terá a ser discutido o Orçamento do Estado (OE) para 2022.

"Tenho a certeza e os ministros estão ocupados a concluir e a verem aprovado o seu orçamento e prontos para o executar", realçou.

Ao Expresso, António Costa defendeu ainda que tem sentido "uma enorme energia" no Conselho de Ministros, em relação à execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Portugal 2030.

"O que o país pede é que prossigamos o trabalho que temos vindo a fazer de combater a pandemia, que se concentre em apoiar este esforço extraordinário que as empresas e os trabalhadores têm feito para enfrentarmos a crise económica. Temos de nos concentrar nisso e não com casos e casinhos", sublinhou.

Sobre o combate à pandemia, Costa refere que não tem "nenhum indicador que justifique" considerar a vacinação obrigatória para profissionais de saúde e lares, como acontece em França, argumentando que os "níveis de recusa são mínimos" entre a população.

"Acho que não devemos quebrar aquilo que é a nossa regra, que tem funcionado bem ao longo de décadas e durante esta pandemia. Os níveis de recusa de vacinação são mínimos. E mesmo aqueles que se recusaram a vacinar-se, presumo que estejam arrependidos", realçou Costa, apontando o dedo a André Ventura, líder do partido Chega.

Questionado sobre se os portugueses vão deixar de pagar os testes de covid-19 brevemente, como se faz na Alemanha, o governante disse que é "prematuro" especular.

"Vamos ter de ir adequando as medidas de acordo com o que é a evolução da pandemia", sustentou.