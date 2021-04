Costa espera que dentro de 15 dias "não seja necessário novo estado de emergência"

O primeiro-ministro, António Costa, fala aos jornalistas no final da reunião do Conselho de Ministros para, entre outros assuntos, debater a aprovação de novas regras de desconfinamento para implementar a partir de 05 de abril, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, 01 de abril de 2021. O primeiro-ministro, afirmou hoje que Portugal pode “dar o passo de avançar” com as medidas de desconfinamento previstas para a próxima segunda-feira. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

O primeiro-ministro espera que este seja o último estado de emergência nesta fase, juntando-se à expectativa do Presidente da República.

"Espero que daqui a 15 dias o Presidente da República não sinta a necessidade de decretar um novo estado de emergência, mas não hesitaremos de tomar as medidas necessárias para salvaguardar a saúde dos portugueses", garantiu António Costa na conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros onde foi aprovada a nova fase do desconfinamento.

Questionado sobre o fim do estado de exceção, o primeiro-ministro afirmou que "provavelmente" o estado de emergência acabará no final deste mês.

"A generalidade das pessoas têm acatado a generalidade das medidas e até antes" de anunciadas pelo governo, indicou António Costa, lembrando que tudo depende da evolução da pandemia. "O aumento da liberdade tem de ser acompanhado por um aumento da responsabilidade", frisou.

Os concelhos de Moura, Odemira, Portimão, Rio Maior vão recuar à primeira fase de desconfinamento, ou seja, as esplanadas voltam a ficar encerradas e as vendas só podem ser feitas ao postigo, esclareceu António Costa e a população volta a ficar impedida de circular, retomando o dever geral de recolhimento domiciliário.

Por outro lado, há sete concelhos que não avançam para a terceira fase do plano apresentado em março pelo governo, por apresentarem mais do que 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Neste grupo estão os seguintes concelhos: Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande, Penela que mantêm as regras da fase atual.

Mas existe ainda um terceiro grupo de concelhos que vão ficar sob vigilância mais apertada dado que aumentaram o número de casos acima de 120 por cada mil habitantes: Aljezur, Almeirim, Barrancos, Mêda, Miranda do Corvo, Miranda do Douro, Olhão, Paredes, Penalva do Castelo, Resende, Valongo, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Famalicão.