Costa: "Fomos o país da UE que mais cresceu no último trimestre"

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, concedeu esta segunda-feira à noite, uma entrevista a Miguel Sousa Tavares no Jornal da Noite da TVI, no rescaldo do Congresso do Partido Socialista. Acompanhe as declarações em relação aos principais temas abordados.

Congresso do PS

"PS é um partido com uma enorme responsabilidade, que governa um país num momento muito desafiante. Estamos concentrados no essencial, na ação governativa. Estamos focados em controlar a pandemia e relançar a economia"

Recuperação económica

"Vivemos momentos em que tememos que fossemos ao fundo. Hoje conseguimos, através da vacinação, uma fase de controlo da pandemia. Vamos chegar a um ponto de segurança. As nossas empresas mostraram uma resiliência impressionante. Estamos com uma taxa de desemprego inferior à que tínhamos nesta crise. População ativa a trabalhar atingiu máximos históricos, temos cerca de cinco milhões de pessoas a trabalhar. Medidas do Governo deram um contributo muito decisivo. O barco demonstrou resistir bem às tormentas"

"Fomos o país da União Europeia que mais cresceu economicamente no último trimestre. Hoje os apoios podem diminuir, porque as dificuldades são menores. Estamos de novo a crescer acima da média europeia"

Falta de mão-de-obra na construção civil

"Não existe relação entre oferta de emprego e procura de emprego. Hoje, a população está mais qualificada e a expectativa é de chegar a empregos mais bem pagos. A economia é todo um conjunto. Precisamos que as empresas paguem melhor e que as pessoas tenham mais rendimentos para ajudar a economia. O nó desata-se com mais qualificações"

"Adotámos uma medida no ano passado que é o IRS jovem, um apoio para que os jovens tenham o maior rendimento possível nos primeiros anos"

Serviços do Estado

"Serviços do Estado são essenciais. Qualidade nos profissionais de saúde e do Serviço Nacional de Saúde salvou muitas vidas. Quando tivemos que fechar as escolas, o ensino à distância e afetou as desigualdades. Sem um Estado forte e uma segurança social forte, o Estado nunca teria sido capaz de dar resposta"

Posição na Europa

"Ao longo destes anos, aproximaram-nos dos países mais desenvolvidos da Europa. Dos que entraram depois de nós na União Europeia, só quatro nos ultrapassaram. É diferente ser vizinho da Alemanha e ser vizinho de Espanha, é diferente estar no centro da Europa ou estar numa ponta da Europa"

"Quando em 1995 António Guterres se tornou primeiro-ministro, 12% das pessoas tinham grau de ensino superior, hoje são 42%. Esta geração atualmente é objetivamente a mais qualificada. Estamos a trabalhar para fazer desdobramentos no IRS depois de terem sido comprimidos no tempo da troika"

Plano de Recuperação e Resiliência

"Aplicação de fundos europeus tem sido boa. Temos requalificado a Estrada Nacional 14, que era uma reivindicação antiga. Quando Estado requalifica sistema de saúde e faz avanços informáticos na Justiça, é a pensar nos cidadãos"

"Plano de Recuperação e Resiliência teve o maior debate público da história e vai ser executado independentemente de o PS ganhar ou não em cada autarquia. Portugal até agora não tem desperdiçado fundos europeus"

"Os grandes motores do nosso tecido económico vão ser as transições climática e digital. Há empresas que precisam de produtos inovadores. Fizemos grandes progressos da energia e a segunda central a carvão vai encerrar este ano. Temos de produzir água que assegure abastecimento"

PCP e PSD

"Não gosto de hostilizar ninguém. Tenho a ideia que um fator decisivo para combater o populismo é apresentar uma alternativa forte. Foi o que aconteceu em 2001 e 2005. Temos de preservar a nossa democracia"

"Acusações de Jerónimo sobre políticas de direita? Tenho de dar o devido desconto. Rui Rio disse que o PS era um partido dominado pela extrema esquerda. O que é que eles podem dizer? Até às eleições todos vão bater no PS"

"Rui Rio ou Paulo Rangel? Não me meto na vida dos outros partidos. Cada um sabe quem terá melhores condições para o liderar. O que me compete é governar o país"

Saída em 2023?

"Acabo de ser reeleito secretário-geral e tenho mandato até 2023. Tenho de estar concentrado na minha missão a 200%. Em 2023 vou fazer aquilo que qualquer responsável político deve fazer. Tenho de falar com a minha mulher para vermos como é a nossa vida. Não vou fazer nenhum tabu"

Aumento de casos no Natal

"Nenhum de nós tinha permitido o que aconteceu se a variante Alfa já estivesse disseminada no país. Se soubéssemos o que vinha aí..."

TAP

"TAP está a ser o seu caminho, já retomou 50% da sua atividade. Crise da aviação é mundial. A TAP é a terceira maior exportadora nacional"

Novo aeroporto de Lisboa

"É lamentável que estejamos a discutir onde vai ser o aeroporto. Em vez de reabrir esse debate, decidi seguir a escolha do Governo anterior, que nem era a do PS. O novo aeroporto vai ter necessariamente que haver. Infelizmente o PSD mudou de liderança e a posição também mudou. Vai ser feita uma nova avaliação ambiental estratégica. O país precisa urgentemente deste aeroporto"