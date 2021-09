Costa: "Não vejo um reforço da alternativa política que a direita representa com estes resultados eleitorais"

O secretário-geral do Partido Socialista (PS) e primeiro-ministro, António Costa © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

"O PS continua a ser o maior partido autárquico nacional, quer em número de câmaras quer em número de freguesias", considerou António Costa, o secretário-geral do PS, no discurso da vitória.

"O PS tem 150 presidências de câmaras, o que é um resultado idêntico de 2013, e não muito longe de há 4 anos", precisou Costa. "É histórico que o partido ganhe três vezes consecutivas em eleições autárquicas."

Ainda sem os resultados na capital, o secretário-geral do PS disse que "uma eventual derrota em Lisboa é evidente que penaliza qualquer partido. Terei uma tristeza particular se o PS não mantiver a câmara de Lisboa." E acrescenta que, "no concelho de Lisboa, a perda de votos do PS não fortaleceu a direita, fortaleceu isso sim o PCP, ou a CDU". "Irei com certeza dar um abraço a Fernando Medina seja qual for o resultado."

Já em relação aos resultados globais destas autárquicas, Costa considera que "o único partido que ganhou no país foi mesmo o Partido Socialista. Os outros poderão celebrar porque ganharam neste ou naquele concelho. O único partido que ganhou a nível nacional foi o Parido Socialista". E sobre a oposição, considera: "Não vejo um reforço da alternativa política que a direita representa com estes resultados eleitorais."