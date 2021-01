Costa: Próximo confinamento "muito próximo" do primeiro, em março

O primeiro-ministro, António Costa, durante uma conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 07 de janeiro de 2021. O primeiro-ministro admitiu hoje que na próxima semana o Governo poderá tomar medidas mais restritivas para fazer face ao aumento de contágios e adiantou que vai proceder à audição dos partidos e dos parceiros sociais. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

João Pedro Henriques/DN 11 Janeiro, 2021 • 14:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O novo estado de emergência que vai ser aprovado esta quarta-feira de manhã no Parlamento vai ser "muito próximo do que tivemos no primeiro confinamento", em março e abril, disse há momentos o primeiro-ministro, numa conferência de imprensa conjunta em Lisboa com o seu homólogo grego, Kyriakos Mitsotakis.

Costa admitiu que entre a aprovação do novo estado de emergência e a entrada em vigor das medidas não haverá desta vez muita antecedência, daí o aviso à navegação ao país para que se prepare para uma repetição "muito próxima" da situação vivida em março.

O primeiro-ministro explicou ainda que teria sido errado adotar novas medidas há uma semana atrás. Segundo disse, na terça-feira da semana passada o número de novos casos por dia era algo entre quatro e cinco mil - mas logo dois dias depois duplicou para os números dos últimos dias (cerca de dez mil/dia).

"Se tivesssemos feito mais cedo teríamos feito pior", afirmou.