Costa quer jovens entre os 12 e os 17 anos vacinados até meados de setembro

O primeiro-ministro, António Costa, intervém durante o debate parlamentar sobre o estado da Nação, na Assembleia da República © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O primeiro-ministro acredita que os jovens entre os 12 e os 17 anos poderão estar vacinados até 19 de setembro. Em causa cerca de 570 mil crianças.

"Aguardamos uma decisão final da Direção-Geral da Saúde sobre a vacinação desta população", sublinhou o primeiro-ministro no arranque do debate do Estado da Nação, garantindo que "tudo está preparado para nos fins de semana entre 14 de agosto e 19 de setembro serem administradas as duas doses de vacinas às cerca de 570 mil crianças e jovens entre os 12 e os 17 anos".

Em meados de agosto teremos 73% da população adulta com a vacinação completa e 82% com pelo menos a primeira dose administrada.

O chefe do governo pretende que o arranque do ano letivo se "possa iniciar sem risco de novas interrupções do ensino presencial".

António Costa prometeu ainda que "em meados de agosto teremos 73% da população adulta com a vacinação completa e 82% com pelo menos a primeira dose administrada".

O primeiro-ministro reconheceu que "estamos numa corrida contra o tempo, uma corrida entre a vacinação e a sucessão de novas variantes", mas garantiu que "têm sido cumpridas as metas fixadas."

Até esta terça-feira, dia 20 de julho, 64,3% da população portuguesa tinha pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 e 46,6% já estavam totalmente vacinadas.