Costa recusa demitir ministra da Segurança Social e reforça confiança

António Costa refere ainda que “não houve desvalorização” da situação dos lares por parte da ministra Ana Mendes Godinho, referindo-se às declarações feitas em entrevista ao semanário Expresso, publicada este sábado. Partidos como o Chega ou CDS pediram inclusive a demissão da ministra.

“A preocupação com os lares é uma preocupação que está presente desde os primeiros minutos. Desde o início que temos trabalhado com grande proximidade para reforçar as condições nos lares, houve um aumento de 5,5% na transferência dos apoios aos lares”, disse o primeiro-ministro, António Costa.

“Neste momento não nos devemos distrair do que é essencial e nem estar com polémicas artificiais. A principal preocupação é como responder a esta realidade”, disse Costa, realçando também a função de fiscalização do ministério do Trabalho e Segurança Social.

“Não houve das palavras da ministra a tentativa de desvalorizar a situação. Os lares não são do Estado, são fruto da atividade do terceiro setor, que são parceiros fundamentais”, reforçou.

“Não podemos confundir a árvore com a floresta”, disse Costa referindo ainda que as famílias portuguesas têm entes queridos nos lares e que não se pode criar alarme.

“O número de lares em que tivemos problemas representa uma percentagem diminuta, isto não é desvalorizar”, defendeu.