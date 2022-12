Costa Silva destaca legado e dimensão humana de Mário Pereira Gonçalves

Mário Pereira Gonçalves © Jose Carlos Pratas / Global Imag

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Dezembro, 2022 • 20:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, recordou hoje o legado, dinamismo empresarial e dimensão humana do antigo sócio-gerente da pastelaria Versailles, Mário Pereira Gonçalves, que morreu aos 83 anos.

"Neste momento de profundo pesar, António Costa Silva, recorda o seu legado, o seu dinamismo empresarial, a sua dimensão humana e a sua resoluta ação associativa, em prol do bem comum", lê-se numa nota do Ministério da Economia e do Mar.

O governante destacou ainda o perfil do "interlocutor de quase todos os governos democráticos", notando que o empresário deixa um "importante legado em defesa da hotelaria, da restauração e dos seus empresários".

Costa Silva endereçou, em nome da área governativa da Economia e do Mar, sentidas condolências à família e amigos de Mário Pereira Gonçalves.

O antigo presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e sócio-gerente da pastelaria Versailles, Mário Pereira Gonçalves, morreu hoje aos 83 anos.

"Faleceu hoje, quinta-feira, aos 83 anos, o comendador Mário Pereira Gonçalves, deixando para trás um legado ímpar na defesa da restauração e do turismo", anunciou, em comunicado, a AHRESP.

Mário Pereira Gonçalves foi sócio-gerente da pastelaria Versailles, em Lisboa, e presidiu à AHRESP durante quatro décadas.

O velório terá lugar na capela de São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa, a partir das 19:00 de hoje.

Na sexta-feira, o corpo segue para a Igreja Matriz de Teixeira, em Arganil.

O funeral será realizado pelas 15:00 no cemitério de Teixeira.

O empresário nasceu em 1939 em Porto Castanheiro, Arganil, onde começou a sua carreira nos serviços florestais.

Com 13 anos foi trabalhar para o setor das frutas em Lisboa e dois anos mais tarde iniciou o seu percurso na restauração, em particular na pastelaria.

Aos 23 anos comprou o seu primeiro estabelecimento -- o Brasil Bar -, na Avenida de Roma, em Lisboa.