Costa já admite Centeno no Banco de Portugal: “ninguém vai ficar surpreendido”

Na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, António Costa em resposta aos jornalistas ainda não quis confirmar oficialmente Mário Centeno como o nome que o Governo irá indicar para se tornar no próximo governador do Banco de Portugal. No entanto, o primeiro-ministro admitiu que os jornalistas “não vão ficar surpreendidos” com a escolha.

Costa admitiu que ainda hoje ou esta sexta-feira vai formalizar o processo de audição parlamentar relativamente ao próximo governador para que possa iniciar o processo de nomeação e admitiu que já ouviu os vários partidos sobre o tema.

O PSD, entretanto, já tinha confirmado essa mesma consulta e que será mesmo Mário Centeno o nome indicado pelo Governo.

Morais Sarmento, vice-presidente do partido, explicou esta tarde: “A nossa posição é clara e já a comunicámos ao Governo: é uma posição desfavorável à escolha de Mário Centeno. É uma escolha desaconselhável, não traz clareza nem reforça solidez do sistema, é uma escolha que não faríamos e com que não concordamos”. Apesar dessa posição o PSD considera que o atual quadro legal permite ao Governo escolher o ex-ministro das Finanças para esse cargo e não apoiará uma lei que pretenda travar o atual processo.