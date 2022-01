Cotrim Figueiredo vitorioso diz que Costa "pode contar com a oposição firme da Iniciativa Liberal"

João Cotrim de Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal © Manuel de Almeida/Lusa

João Cotrim Figueiredo subiu ao púlpito às 23h50, neste domingo, para agradecer pela Iniciativa Liberal o voto de "tantos daqueles que já tinham deixado de votar e tantos daqueles que foram votar pela primeira vez". E deixou claro que António Costa "pode contar com a oposição firme da Iniciativa Liberal", garante.

Do ponto de vista do líder da IL, nestas legislativas, "só houve dois partidos que podem cantar vitória": um deles é o Partido Socialista e o outro é precisamente a IL, que esta noite poderá subir par nona para a quarta força política no parlamento. "Se há em Portugal um fenómeno político esse fenómeno é a Iniciativa Liberal. Porque com ideias, sem protagonistas, sem populismos, com rigor, é possível tirar pessoas da apatia, é possível crescer eleitoralmente, é possível dar esperança aos portugueses."

"O grupo parlamentar da IL será aquela oposição firme, constante e implacável ao socialismo que há tantos anos nos desgoverna", promete em primeiro lugar Cotrim Figueiredo para a próxima legislatura. E, em seguida, promete continuar "a lutar todos os dias, a convencer todos os dias para que cada português perceba que o liberalismo funciona e faz falta a Portugal" - uma frase tantas vezes repetida durante a campanha eleitoral.