Coutinho deve continuar o "rei de janeiro"

A janela de transferências de inverno, normalmente de 1 a 31 de janeiro, costuma ser utilizada pelos clubes, dos grandes tubarões europeus aos três grandes do futebol português, mais para correção do plantel, construído essencialmente no verão anterior, do que para tomar decisões de fôlego, uma vez que as épocas estão a decorrer. Mas janeiro já produziu negócios fabulosos - e pode voltar a produzi-los em 2023.

Enzo Fernández é cobiçado por meia Europa, com o Chelsea à cabeça, mas Rui Costa, presidente do Benfica, não parece disposto a cedê-lo por menos do que os 120 milhões da cláusula de rescisão. A confirmar-se a transferência ainda no primeiro mês deste ano, no entanto, o melhor jogador jovem do Mundial do Qatar não baterá o recorde de transferências para esta época do ano.

Philippe Coutinho ainda é o rei do inverno nesse particular por ter trocado o Liverpool pelo Barcelona, em 2018, por nada menos do que 160 milhões de euros, um recorde difícil de ser batido no tal período da temporada aproveitado mais para correções e reformas do que para decisões de fôlego e revoluções.

O segundo da lista, porém, o defesa central holandês Virgil Van Dijk, contratado pelo Liverpool ao Southampton por 85 milhões, corre o risco de ser ultrapassado pelo argentino, caso Chelsea (ou outro) e Benfica assim o decidam. Em terceiro, o sérvio Dusan Vlahovic, que trocou Fiorentina por Juventus, pela quantia de 82 milhões. No top ten, segundo o site Transfermarkt, há ainda um português, Bruno Fernandes, que em 2020 saiu do Sporting para o Manchester United por 63 milhões, a sétima transferência de inverno mais cara da história.

Mas enquanto o "tema Enzo" não progride, é do Liverpool, sempre na crista da onda nos negócios de janeiro, ao vender Coutinho e ao contratar Van Dijk, a maior transferência deste mês: Cody Gakpo, jovem holandês que se destacou no Qatar, custou aos Reds 43 milhões vindo do PSV Eindhoven.