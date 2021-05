DGS reporta uma morte e 330 novos casos nas últimas 24 horas

Lisboa, 27/03/2021 - Fernando Medina e o coordenador da task force Vice-almirante Gouveia e Melo visitam o Centro Municipal de Vacinação na Cidade Universitária, professores e auxiliares são vacinados contra o covid19. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

A Direção-Geral de Saúde reporta este domingo mais uma morte e 330 novos casos de infeção nas últimas 24 horas no relatório diário de situação epidemiológica.

Face ao dia anterior, o número de internamentos devido à Covid-19 torna a subir, havendo agora mais nove pessoas hospitalizadas, para um total de 311. Destas, 85 estão em cuidados intensivos, mais uma que no dia anterior.

Das 330 novas infeções reportadas, 160 concentram-se na região Norte, havendo 76 em Lisboa e Vale do Tejo, 37 no Centro, 24 na Madeira, 14 nos Açores, assim como 14 no Algarve, e ainda 5 no Alentejo.

O número de casos ativos regista um aumento, em 85, para um total de 23 579 casos positivos em todo o país. Permanecem em vigilância 23 909 pessoas.

A DGS dá ainda conta de 244 pessoas recuperadas, para um total de 796 721 desde o início da pandemia. Morreram até aqui 16 977 pessoas com Covid-19 em Portugal.