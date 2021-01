Covid-19 associado ao risco doença mental e transtorno cerebral, sugere estudo

MRI digital x-ray of brain with team radiologist doctor oncology working together in clinic hospital. Medical healthcare concept. © Getty Images/iStockphoto

Dinheiro Vivo 27 Janeiro, 2021 • 19:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De acordo com um estudo divulgado pelo The Guardian, uma em cada oito pessoas que foi infetada com covid-19 é diagnosticada com uma doença psiquiátrica ou neurológica num período médio de seis meses. Esta análise, que considera, entre outros, os diversos fatores de risco como a idade, as condições físicas e mentais, constatou que a incidência destes casos é de 33,6%

A acrescentar às conclusões, a pesquisa vem ainda mostrar que os números pioram e aumentam para um em cada três quando incluídos pacientes que tenham já um histórico de doenças do foro psiquiátrico ou neurológico.

O Dr. Max Taquet, do departamento de psiquiatria da Universidade de Oxford, veio explicar que foi revelada uma grande percentagem de pacientes que desenvolveram doenças como a depressão ou derrames e, ainda que esta situação seja mais recorrente em doentes que necessitaram de tratamento hospitalar, verifica-se igualmente nos que "combateram a infeção em casa".

A pesquisa foi desenvolvida através dos registos de saúde de 236.379 pacientes norte-americanos - hospitalizados e não hospitalizados - que anteriormente testaram positivo à covid-19 e foram depois comparados com diferentes diagnósticos como gripes ou outras infeções respiratórias. Desta forma, foi possível observar que as incidências mais recorrentes de derrames, demência ou transtornos psicóticos acontece em pacientes já pós-covid.

Ainda que estes resultados não confirmem uma relação absolutamente direta entre a covid-19 e as condições psiquiátricas e neurológicas, sugerem no entanto uma possibilidade do impacto que o vírus pode ter no sistema nervoso central e no cérebro.

Não obstante, é alertado para que a interpretação destes resultados seja feita de forma ponderada e cuidadosa, uma vez que este tipo de diagnósticos tem, por norma, outros fatores associados.