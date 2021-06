Covid-19. Casos continuam a subir: 769 casos e 3 mortes

Matosinhos, 25 / 03 / 2021 - Covid-19: Reportagem na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano para trabalho sobre o que mudou nos hospitais com a pandemia. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo 03 Junho, 2021 • 14:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O boletim da DGS desta quinta-feira mostram que os caos de infeção por coronavírus continuam a subir: foram 769 novos casos nas últimas 24 horas e mais 3 óbitos. O número de casos ativos chega agora aos 23343.

Ainda assim, há menos dez pessoas internadas e menos uma em UCI.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo chega aos 385 casos novos e duas mortes, enquanto que o Norte regista 240 novos casos. No Centro houve 54 casos e uma morte e no Alentejo são 12 novos casos. No Algarve registaram-se outros 36. Nas regiões autónomas, a Madeira teve 12 casos e os Açores outros 30.

O R(t) nacional é agora de 1,07 e o do continente de 1,08.