Covid-19: Cerca de 8,13 milhões de pessoas com vacinação completa em Portugal

Cerca de 8,13 milhões de pessoas em Portugal tinham vacinação completa contra a covid-19 até às 18:00 de ste sábado, de acordo com dados do grupo de trabalho que coordena o processo de vacinação.

No que respeita a pessoas com pelo menos uma dose, estavam contabilizados 8,49 milhões e o total de inoculações ascendia a 15 milhões.

Hoje, até às 18:00 foram realizadas mais de 74 mil inoculações, das quais cerca de 55 mil foram segundas doses a utentes com idades entre os 12 e os 17 anos, de acordo com a mesma fonte.

Foram atribuídos à covid-19 pelo menos 4.667.150 óbitos em todo o mundo, entre mais de 226,96 milhões de casos positivos ao novo coronavírus registados desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, foram atribuídas 17.902 mortes à doença e foram contabilizados 1.061.371 casos positivos confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

O país registou nas últimas 24 horas mais 939 casos positivos ao vírus SARS-CoV-2 e sete mortes atribuídas à covid-19, com o número de internados a diminuir.

Quatro dos óbitos foram relativos a pessoas com mais de 70 anos de idade, dois a pessoas com entre 60 e 69 anos de idade e um ocorreu num doente com entre 50 e 59 anos, segundo o boletim diário da DGS.

Está vacinada (com vacinação completa) 100% da população portuguesa com mais de 65 anos de idade e 97% da população na faixa etária entre 50 e 64 anos.

A doença respiratória covid-19 é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.