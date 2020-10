Conselho de Ministros extraordinário sábado para definir medidas de controlo da pandemia

Pandemia em progressão © RICCARDO ANTIMIANI/EPA

O primeiro-ministro, António Costa, convocou para o próximo sábado um Conselho de Ministros extraordinário para definir as medidas de controlo da pandemia.

Em comunicado enviado às redações, o gabinete de Costa informa ainda que a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e a ministra da Saúde, Marta Temido, estão a ouvir epidemiologistas sobre a evolução da pandemia em Portugal.

Amanhã ao final do dia, o primeiro ministro participa no Conselho Europeu extraordinário, que se realiza por videoconferência, para coordenar respostas a nível europeu no combate à pandemia.

Sexta-feira, António Costa irá manter reuniões com os partidos com assento parlamentar, na Residência Oficial. Além destas reuniões e do Conselho de Ministros extraordinário, o ministro Estado da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, tem estado a ouvir os parceiros sociais.