Covid-19: "É difícil evitar os 700 internamentos" em cuidados intensivos

As projeções feitas tendo em conta os novos casos a 8 de janeiro indicam que "de 11 em 11 dias" o país duplicará o número de casos diários, estima Manuel do Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências de Lisboa, na sua apresentação na reunião no Infarmed, na mamnhã desta terça-feira.

"Assumindo que taxa de aumento percentual diário de 8 de janeiro se mantém", a 19 de janeiro a estimativa é de 18 600 casos por dia e a 27 de janeiro rondará os 37 200, indica o especialista.

Manuel do Carmo Gomes considera ainda que "dificilmente evitaremos os 14 mil casos por dia", algo que ocorreria aproximadamente daqui a duas semanas.

O número de internamentos em cuidados intensivos também aumentará ao longo dos próximos dias. "É difícil evitar os 700 internamentos em UCI"

Vêm aí as "semanas mais difíceis desta epidemia"

A manter-se a atual projeção, o país "dificilmente" conseguirá evitar "140, 150 óbitos por dia". A estimativa partilha estabelece que "o número total de óbitos acumulado a 9 de fevereiro será de 12 mil, um valor muito preocupante", classifica Manuel do Carmo Gomes.

Na conclusão da intervenção, o especialista apontou ainda que vêm ainda "as semanas mais difíceis da epidemia, mas estou convencido de que só pode melhorar."

Quase 5 mil casos "escaparam aos testes"

Manuel do Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências de Lisboa, indica que foi registada uma desincronia entre o número de testes e o número de casos durante o período do Natal.

"Há aparentemente uma quantidade de pessoas que surgem com sintomas ou que estavam positivas mas que escapam ao processo de testagem", refere o especialista.

"É difícil estimar quantos casos terão escapado - pessoas com sintomas, pré-sintomáticas e assintomáticas", classifica. A estimativa estabelecida foi feita "com base naquilo que eram os testes que se fazia na semana de Natal", com os especialistas a estimar que "aproximadamente 5 mil casos tenham escapado ao processo normal de testagem."