Covid-19: Eurodeputada do PSD quer protocolos para testes antes de viagens

Um passageiro no aeroporto. © (Josep LAGO / AFP)

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Outubro, 2020 • 15:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em causa está um relatório apresentado na comissão dos Transportes e Turismo do Parlamento Europeu, realizado por Cláudia Monteiro de Aguiar para "Estabelecer uma estratégia da UE para o turismo sustentável", no qual são apresentadas possíveis soluções para a recuperação do setor, que tem sido dos mais afetados pela pandemia de covid-19.

Uma dessas soluções apontadas pela eurodeputada no documento, que ainda terá de ser votado naquela comissão parlamentar e em plenário, passa por "exortar os Estados-membros a aplicar a realização de testes à partida, por forma a evitar períodos de quarentena" na UE devido ao surto do novo coronavírus.

Na sequência de vários meses de descoordenação entre os países europeus com a aplicação de restrições unilaterais para tentar conter a covid-19, Cláudia Monteiro de Aguiar defende no relatório que a UE "precisa de um quadro comum para as viagens essenciais e não essenciais, com critérios claros e transparentes, de forma a que o viajante faça escolhas informadas, permitindo à indústria adaptar-se e aplicar medidas sanitárias conformes".

"Critérios comuns para a identificação de zonas de risco e aplicação do código de cores proposto pela Comissão, para a realização de testes à partida, evitando a quarentena, para o uso de máscaras, para a uniformização de formulários de localização em todos os modos de transporte e partilha do mesmo com os países de destinos, reduzindo possíveis encargos", elenca.

Outra das medias sugeridas pela eleita do PSD é que a Comissão crie uma "Agência Europeia para o Turismo", como já existe para outros setores, visando assim "apoiar a indústria, quer com um observatório de análise de dados, quer na gestão e implementação de regras".

Já falando sobre apoio financeiro ao setor, a responsável pede também ao executivo comunitário que "apresente ainda este ano um plano de ação e desenvolva em tempo útil uma nova estratégia para o turismo, que substitua a de 2010".

Além disso, Cláudia Monteiro de Aguiar lamenta que o Fundo de Recuperação da UE, criado para enfrentar a crise gerada pela covid-19, "não contemple financiamento direto à indústria do turismo", pedindo que sejam os próprios países a avançar com essa ajuda.

Dados apontados no relatório indicam que, entre janeiro e agosto deste ano, a indústria do turismo e viagens teve quedas superiores a 90% nas reservas comparativamente ao período homólogo de 2019, com perdas à volta dos 85% no alojamento, restaurantes, operadores turísticos e de passageiros na ferrovia de longa distância.

Já as companhias aéreas e os operadores de cruzeiros registaram perdas de 90%.

"Atualmente, seis milhões de empregos estão em risco na União, interpretando os cenários mais moderados", alerta a eurodeputada.