Covid-19: Governo deve dar dados à comunidade científica com “urgência”

Uma carta aberta ao Governo, que tem entre os subscritores Carlos Oliveira, antigo secretário de Estado do Empreendedorismo e atual conselheiro do Conselho Europeu de Inovação, apela a que sejam fornecidos à comunidade científica, com “urgência”, dados sobre a epidemia do coronavírus em Portugal.

O “apelo urgente” é também subscrito por Ricardo Correia, membro do Gabinete de Resposta Digital ao COVID-19 da Secretaria de Estado para a Transição Digital, Nuno Sousa, presidente da Escola de Medicina da Universidade do Minho, Altamiro da Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e vários especialistas e académicos.

Os signatários da carta alertam que devem ser facultados “dados hospitalares, dos cuidados de saúde primários e de uso de serviços como o SNS24”, de forma a que “a sua análise possa ser utilizada para melhorar a decisão em saúde, nomeadamente no que respeita à capacidade de dar resposta à pandemia COVID-19”.

“Em particular, cenários de emergência como o que vivemos atualmente requerem respostas imediatas que não se coadunam com atrasos na disponibilização de dados para a comunidade científica”, refere a carta aberta datada de ontem.

“A título de exemplo, dificilmente teremos ensaios clínicos de intervenções eficazes para a COVID-19 antes do Verão, altura em que uma boa parte da resposta necessária poderá estar já obsoleta”, sublinha.

No apelo, “solicita-se que com a maior brevidade [horas e não dias], seja tomada a decisão política de disponibilização imediata à comunidade científica de todos os microdados pseudo-anonimizados disponíveis sobre doentes suspeitos [confirmados ou não] de COVID-19 em Portugal”.

“Dado esse passo, conseguiremos encontrar recursos para que, em poucos dias, sejam disponibilizados para benefício de todos”, conclui.

Portugal regista 448 casos confirmados de coronavírus em Portugal.

Atualizada às 21H40 para retificar a data da carta no quarto parágrafo. Onde se lia “hoje”, deve ler-se “ontem”.