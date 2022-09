Covid-19. Governo não prolonga situação de alerta (Imagem de arquivo) © GABRIEL BOUYS / AFP

"A situação da pandemia permite-nos tomar, com toda a segurança, a decisão de não renovar o estado de alerta no nosso território continental", anunciou esta quinta-feira o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, após reunião do Conselho de Ministros.

O governante disse que "em função do elevado nível de vacinação da população portuguesa, da proteção conferida pela vacina e da menor agressividade das estirpes de SARS-CoV-2 que estão em circulação, a incidência da doença e, sobretudo, o seu impacto na saúde das pessoas têm-se mantido estável e controlado".

Em atualização.