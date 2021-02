Covid-19: Itália soma 13.908 novos casos e 316 óbitos nas últimas 24 horas

Unidade de cuidados intensivos no hospital de Casal Plocco, em Roma, Itália. © EPA/EMANUELE VALERI

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Fevereiro, 2021 • 18:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número total de mortes registadas no território italiano desde o início da crise pandémica, em 21 de fevereiro, situa-se agora nos 93.045, de acordo com a mesma fonte.

Com a contabilização dos novos contágios (menos 1.238 casos diários face ao dia anterior), Itália totaliza, até à data, 2.697.296 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus.

O boletim informativo do ministério italiano destacou também que o país realizou, nas últimas 24 horas, mais testes de diagnóstico (incluindo testes moleculares PCR e testes rápidos de antigénio): dos 292.533 verificados na véspera para os 305.619 registados no último dia.

Existem 402.174 casos positivos de covid-19 que estão atualmente ativos em Itália, menos 2.845 em comparação com o dia anterior, segundo a mesma fonte.

No que diz respeito aos recuperados, o país regista um total de 2.202.077, um aumento de 16.422 recuperações face ao dia anterior.

Dos casos positivos atualmente ativos em Itália (a grande maioria são doentes que estão nas respetivas casas com sintomas ligeiros da doença ou estão assintomáticos), 18.736 são pessoas que estão hospitalizadas, existindo 2.095 doentes em unidades de cuidados intensivos.

A campanha de vacinação em Itália prossegue e já foram administradas 2.868.505 doses em todo o país, número que inclui as 1.264.844 pessoas que já foram inoculadas com as duas tomas recomendadas da vacina contra a covid-19.

A par das vacinas da Pfizer/BioNTech e da Moderna, Itália recebeu as primeiras doses da vacina da AstraZeneca/Oxford na passada terça-feira.

O Ministério da Saúde italiano anunciou também hoje que 17,8% das infeções verificadas no país estão relacionadas com a denominada variante inglesa, detetada pela primeira vez em setembro de 2020 no sudeste de Inglaterra, um número que está em linha com o resto da Europa.

O ministério admitiu, no entanto, que em algumas zonas do país a incidência desta estirpe supera os 50%.

A pandemia da doença covid-19 provocou pelo menos 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-Cov-2) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.