Covid-19: Já está disponível plataforma para reporte de resultados de autotestes

Já se encontra disponível a plataforma eletrónica para reporte de resultados de autotestes antigénio ao novo coronavírus.

"A partir deste momento, todos os resultados dos testes rápidos de antigénio realizados pelos cidadãos, nomeadamente com resultado negativo, passam também a poder ser comunicados às Autoridades de Saúde através do preenchimento de formulário eletrónico, disponível em https://covid19.min-saude.pt/", refere um comunicado da 'Task Force para a promoção do Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem para SARS-CoV-2 em Portugal'.

Explica que, até agora, "o reporte pelos cidadãos de resultados positivos ou inconclusivos apenas era possível através do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde - SNS24".

"A nova plataforma permitirá, por exemplo, perceber se um utente com resultado positivo ligou para o SNS24 nas 12 horas seguintes ao reporte. Em caso de ausência de reporte, será enviada uma SMS a solicitar esse contacto", adianta.

Frisa que os "autotestes não se destinam a indivíduos sintomáticos ou com exposição conhecida a SARS-CoV-2".

Esta plataforma eletrónica foi desenvolvida pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, em articulação com a Direção-Geral da Saúde, INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde e Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.