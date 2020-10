Covid-19: Líderes da UE discutem hoje resposta coordenada

Centro Comercial Colombo, em Lisboa (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Outubro, 2020 • 08:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia vão discutir esta quinta-feira, por videoconferência, a resposta coordenada à pandemia de covid-19, numa altura em que a Europa enfrenta uma segunda vaga cada vez mais forte, que coincide com a chegada do outono e com o aumento de testagem da população, incluindo em Portugal.

No último Conselho Europeu de 15 e 16 de outubro, e face à gravidade da situação, os líderes europeus decidiram manter contactos regulares, mesmo que por videoconferência, para discutir a evolução da pandemia, sendo esta a primeira cimeira virtual convocada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, nesse contexto.

Com início agendado para as 18:30 em Bruxelas (17:30 em Lisboa), a videoconferência de hoje deve centrar-se na questão dos testes e vacinas, segundo fontes diplomáticas.

Na quarta-feira, num longo texto publicado na sua "newsletter" pessoal, Charles Michel defendeu a urgência de estratégia europeia contra a pandemia de covid-19 assente na prevenção, considerando que só "uma União de testes e vacinas" prevenirá uma tragédia que começa a ganhar forma.

"A segunda vaga da covid-19 está agora sobre nós. Uma vez mais, toda a Europa é afetada. No espaço de apenas algumas semanas, a situação escalou de preocupante para alarmante. Agora, devemos evitar uma tragédia", advertiu.

A reunião de hoje tem lugar num contexto de claro agravamento da situação epidemiológica na Europa, onde a generalidade dos Estados-membros já adotaram novas medidas restritivas para tentar conter a propagação da pandemia, e vários preparam-se para tomar decisões ainda mais 'apertadas'.

Portugal será representado na cimeira virtual pelo primeiro-ministro, António Costa, que marcou com os partidos reuniões na sexta-feira e convocou para sábado um Conselho de Ministros extraordinário para definir novas "ações imediatas" para o controlo da pandemia de covid-19.