Covid-19. Mais 1007 casos e 26 mortos em Portugal nas últimas 24 horas

Um elemento da equipa médica cuida de um paciente hospitalizado na Unidade de Cuidados Intensivos covid-19 do Hospital Santa Maria, em Lisboa, 11 de fevereiro de 2021.

O boletim diário revelado pela DGS dá conta de mais 1 007 casos de infeção e 26 mortos nas últimas 24 horas, de acordo com a informação partilhada pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

Desde início da pandemia, já foram confirmados 809 412 casos do novo coronavírus em Portugal e um total de 16 512 óbitos.

O número de casos ativos diminuiu em 961, somando agora 62 299. Também foi registado um recuo dos contactos em vigilância, totalizando 26 704, menos 2 177 em 24 horas.

Já recuperaram mais 1 942 doentes, contabilizando um total de recuperados de 730 601 desde março de 2020, mês em que foram detetados os primeiros casos de infeção em Portugal.

O número de doentes internados baixou em 167, estando atualmente 1 416 pessoas hospitalizadas. Há registo de 363 doentes nas unidades de cuidados intensivos, menos 20 do que ontem.

O maior número de casos de infeção confirmado nas últimas 24 horas foi contabilizado em Lisboa e Vale do Tejo, com 331 novos casos. Esta zona do país concentra também o maior número de mortos nas últimas 24 horas, com 16 óbitos devido à Covid-19.

A Madeira registou mais 288 casos, elevando o total de casos confirmados nesta zona do país para 288. No entanto, a DGS deixa a salvaguarda de que, neste caso, "81% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região".

Na região Norte do país foram contabilizados mais 210 casos e quatro mortes nas últimas 24 horas, o terceiro número mais elevado de casos neste boletim.

Na caracterização demográfica dos casos confirmados é indicado um maior número de mulheres com Covid-19: mais de 442 mil contra 366 mil homens. As faixas etárias entre os 40-49 anos e 50-59 anos concentram o maior número de casos positivos detetados em Portugal. Note-se ainda que, na faixa acima dos 80 anos, há um elevado número de mulheres com casos já detetados.

Na caracterização dos óbitos é registado um maior número de homens que morreram devido à doença: 8 645 homens contra 7 867 mulheres. O maior número de óbitos tem sido registado na faixa acima dos 80 anos - acima dos 5 500 do total de mortes nas mulheres e cerca de 4 500 para os homens.