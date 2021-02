Covid-19. Mais 1071 casos e 33 mortes registadas

Porto, 29/10/2020 - Circuito de tratamento de Covid 19 no Hospital de São João. Última linha Covid com equipamentos ECMO. Unidade de Cuidados Intensivos. Hemodiálise. (Leonel de Castro/Global Imagens) © Leonel de Castro/Global Imagens

O boletim da DGS deste sábado indica que nas últimas 24 horas foram registados mais 1071 casos positivos de infecção e mais 33 mortes, o que confirma uma tendência de descida nos números. Ao todo são 70 255 casos activos, menos 1782 relativamente a sexta-feira.

Há ainda menos 224 pessoas internadas em enfermaria e menos 30 em UCI.

Por regiões, houve mais 536 casos em Lisboa e Vale do Tejo e mais 19 mortes; mais 267 casos no Note e quatro óbitos; 140 casos e 5 mortes no Centro; 28 casos e três óbitos no Alentejo; 23 casos e 2 mortes no Algarve.

Nas regiões autónomas houve mais 73 casos na Madeira e quatro nos Açores.