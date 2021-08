Covid-19. Mais 2621 casos e 17 mortes

© André Rolo/Global Imagens

Dinheiro Vivo 07 Agosto, 2021 • 14:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O boletim da DGS deste sábado relativo aos casos de covid 19 indicam que houve mais 2621 casos positivos de infeção e mais 17 mortes este sábado. Há menos 628 casos ativos, menos 28 internados (total de 838) e menos 8 em cuidados intensivos (total de 186).

Em Lisboa e Vale do Tejo houve mais 1075 casos e 9 mortes: no Norte mais 878 casos e 4 mortes; no Centro mais 216 e uma morte; no Alentejo 127 casos e duas mortes; no Algarve 215 casos e uma morte.

Nas regiões autónomas houve mais 37 casos na Madeira e 73 nos Açores.

A incidência é de 362,7 casos de infeção por 100 000 habitantes no país e de 369,2 casos de infeção por 100000 habitantes no Continente. O R(t) é de 0,92.