Covid-19: Mais 275 mortos em Portugal e 11 721 novas infeções

epa08825797 Health workers wearing overalls and protective masks perform rapid antigen tests for COVID-19 in a medical office in Rome, Italy, 17 November 2020. Italy is struggling to curb ther spread in the second wave of pandemic of the SARS-CoV-2 coronavirus which causes the Covid-19 disease. EPA/ETTORE FERRARI © EPA

Mais 275 vítimas mortais e 11 721 novos casos confirmados de pessoas com covid-19 em Portugal. Este é o retrato deixado pelo boletim da Direção Geral de Saúde (DGS), neste domingo, 24 de janeiro. Estão internados nos hospitais nacionais 6 117 pacientes com o novo coronavírus, mais 195 que no último boletim, dos quais 742 estão em estado mais grave, necessitando de estar em unidades de cuidados intensivos, mais 22 que ontem.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos confirmados - 4 167 - e mais vítimas mortais nas últimas horas - 125 pessoas perderam a vida. O Norte é a segunda região com mais casos confirmados - 4 188 - e óbitos - 57 pessoas . No Centro, e de acordo com o boletim deste domingo, registaram-se 2 219 novos casos e 54 mortos. No Alentejo, foram confirmados 623 novos casos e houve 30 óbitos. No Algarve, foram registados 424 novos casos e 8 vítimas mortais.

Quanto às regiões autónomas, nos Açores não se registaram vítimas mortais. Houve 49 novas infeções confirmadas. Na Madeira registou-se uma vítima mortal e 51 novos casos.

O boletim da entidade liderada por Graça Freitas dá ainda conta de que recuperaram 5 167 pessoas nas últimas 24 horas.

Alemanha com 12.257 novas infeções

A Alemanha, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI), citados pela Lusa, registou 12.257 infeções e 349 mortes devido ao novo coronavírus nas últimas 24 horas, quando o Governo aperta o controlo nas suas fronteiras a países com alta incidência de contágios, incluindo Portugal.

O número de casos positivos desde o anúncio da primeira infeção no país, no final de janeiro de 2020, é de 2.134.936 e o número total de mortes é de 51.870.

O número máximo de infeções foi registado em 18 de dezembro, com 33.777 novas infeções, e o de óbitos, em 14 de janeiro, com 1.244 em 24 horas. Cerca de 1.807.500 pessoas foram consideradas curadas e o número de casos ativos no país é de cerca de 275.700, segundo o RKI, citado pela Lusa.

Já no Reino Unido foram registadas um total 97.329 mortes devido à covid-19. Outras 1.348 mortes foram registadas no sábado e o Reino Unido deverá chegar, em alguns dias, ao quinto lugar do país do mundo a registar 100.000 mortes devido à covid-19.

Entretanto, o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, indicou que o Reino Unido já administrou a primeira das duas doses da vacina contra o novo coronavírus a cerca de seis milhões de pessoas. Matt Hancock, disse, segundo a agência de informação, que três quartos dos maiores de 80 anos do Reino Unido receberam uma vacina.

Até sábado, quase 5,9 milhões de doses da vacina foram administradas no Reino Unido. As autoridades de saúde britânicas pretendem vacinar 15 milhões de pessoas, incluindo todas as pessoas com mais de 70 anos, até 15 de fevereiro. A campanha de vacinação no Reino Unido é um raro sucesso em um país com o pior surto do novo coronavírus da Europa, escreve a Lusa.