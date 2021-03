Covid-19: Morreram mais 6 pessoas e há 450 novos casos

Doente internado com covid-19 (Imagem de arquivo) © Rui Oliveira/Global Imagens

Perderam a vida mais seis pessoas com covid-19 nas últimas 24 horas e há mais 450 infetados com a doença, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste domingo, 21 de março.

No total, já morreram 16 768 pessoas e foram registados 817 530 casos confirmados de covid-19 no nosso País. Recuperaram nas últimas 24 horas mais 395 doentes, somando 767 319.

O número total de internamentos nos hospitais portugueses é de 765 pessoas (mais 21 desde ontem) e, destes, 170 estão internados nos cuidados intensivos (o mesmo número de ontem).

Neste momento há 33 443 casos ativos (mais 49) em Portugal. O número de contactos em vigilância aumentou nas últimas 24 horas: são mais 252, totalizando agora 14 986.

122 milhões de infetados

A pandemia de covid-19 já infetou mais de 122 milhões de pessoas e já causou, pelo menos, 2.710.382 mortes em todo o mundo, desde que a Organização Mundial da Saúde reconheceu o surto, em dezembro de 2019. A informação é avançada pela agência Lusa.

Citando o balanço diário da agência France-Presse (AFP), a agência de notícias portuguesa escreve que mais de 122.737.460 casos de covid-19 foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia. Nota ainda que há a registar 2.710.382 mortes oficialmente atribuídas à infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.