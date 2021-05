Covid-19: passaporte verde digital poderá estar operacional em junho

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel (D), a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen (C)o primeiro-ministro português, Antonio Costa, no final da conferência de imprensa que encerrou a reunião informal dos chefes de Estado e de Governo no Palácio de Cristal, no Porto. © EPA/TIAGO PETINGA

O passaporte verde digital que permitiria viagens turísticas na Europa poderá estar operacional já no mês de junho, anunciou este sábado a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Nas reuniões atualizei os líderes europeus sobre o trabalho técnico e jurídico que está no caminho para que esteja operacional em junho", afirmou a líder do executivo comunitário.

"Todos estamos a pensar no verão e compreendo que é importante para as pessoas e para os trabalhadores do turismo, do alojamento e dos transportes que esperam ter trabalho e para as empresas que esperam começar a recuperar", começou por afirmar a líder do executivo comunitário na conferência de imprensa que encerrou a reunião informal dos chefes de Estado e de governo da União Europeia.

"Fico muito satisfeita por poder dizer que o trabalho jurídico e técnico em relação ao certificado de vacinação que permitirá as viagens na Europa está a avançar", indicou. "O sistema pode tornar-se operacional em junho", anunciou von der Leyen, acrescentando que é "realista pensar que haverá um acordo político até ao fim deste mês e o sistema poderá ser posto em prática".

Com o sistema implementado, "as pessoas poderão ter uma prova clara de que foram vacinadas ou que têm um teste negativo que é reconhecido por todos ou que tiveram covid e têm anticorpos", detalhou.

Em causa está a proposta legislativa apresentada pelo executivo comunitário em meados de março para a criação de um certificado digital para comprovar a vacinação, testagem ou recuperação da covid-19, um documento bilingue e com um código QR que deve entrar em vigor até junho para permitir a retoma da livre circulação na UE no verão.

Em meados de abril, os Estados-membros da UE aprovaram um mandato para a presidência portuguesa do Conselho negociar com o Parlamento Europeu a proposta de implementação deste certificado verde digital.

Suspensão de patentes

A questão não fazia parte da agenda oficial, nem das discussões informais, mas acabou por aterrar nas reuniões dos líderes europeus, no Porto. Primeiro no jantar na sexta-feira à noite e já este sábado na cimeira informal, mas nada ficou decidido.

"A discussão já existe e é uma discussão importante e o ponto que gostaria de enfatizar é o facto de que queremos fazer essa discussão, mas precisamos de uma visão 360 sobre o tema", respondeu a líder do executivo comunitário quando questionada sobre se poderá haver em breve uma decisão sobre a suspensão temporária das patentes das vacinas contra a covid-19.

Ursula Von der Leyen deixou claro que não quer uma discussão feita sob a pressão da distribuição e vacinação. "A discussão deve ser se esta suspensão temporária das patentes permite fabricar mais vacinas, como é feita a transferência de conhecimento, se existe capacidade técnica e se os processos nos conduzem a vacinas seguras e eficazes", frisou a presidente da CE.

A líder europeia lembrou que "existem dificuldades e que é um processo muito complexo", mas o levantamento de patentes pode ainda demorar. "Julgo que devemos discutir também a questão do licenciamento e o preço do licenciamento. É algo que não será resolvido nos próximos meses ou mesmo no próximo ano e nós precisamos de vacinas hoje", reconhecendo as diferenças de opiniões e que não é "uma solução mágica" para resolver a falta de doses.

Notícia atualizada às 15h50