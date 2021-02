Covid-19. Portugal regista 1502 casos e mais 111 mortes

(Imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

O Boletim da DGS desta terça-feira indica que nas últimas 24 horas Portugal registou mais 150 casos de infeção pelo coronavírus e tem mais 111 mortes a lamentar.

Portugal regista menos 7474 casos ativos da doença covid-19, já que houve 8865 casos recuperados, num total de 95320 casos ativos. Há ainda uma queda nos internamentos: menos 32 pessoas em UCI e menos 350 internados em enfermaria.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com números mais preocupantes: mais 610 casos e 59 óbitos. No Norte houve mais 406 casos e 20 mortes; no Centro mais 300 casos e 20 mortes; no Alentejo mais 65 casos e 10 mortes e no Algarve mais 74 casos e duas mortes.

Nas regiões autónomas, a Madeira registou mais 46 casos e os Açores mais um caso.