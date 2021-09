Covid-19: Portugal regista 911 novos casos e 8 mortes

Serviço de Medicina Intensiva no Hospital de São João, no Porto. © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo 12 Setembro, 2021 • 14:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 911 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 8 mortes atribuídas à covid-19, com o número de internados a subir.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão hoje internadas 569 pessoas com covid-19, mais 17 do que na véspera, das quais 120 em unidades de cuidados intensivos (menos uma).

A maior parte dos novos casos (324) registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguida do Norte, com 295 novas infeções.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (1), na região Norte (3), na região Centro (1), Alentejo (2) e Região Autónoma dos Açores (1).

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 82 casos ativos, totalizando 37.819, e que 821 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 999.904 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.861 pessoas e foram registados 1.055.584 casos de infeção.

As autoridades de saúde têm em vigilância nas últimas 24 horas menos 595 contactos, totalizando 37.243.

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza até agora 408.744 casos e 7.634 mortos.

Na região Norte foram registados 405.714 casos de infeção e 5.532 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se nas últimas 24 horas mais 118 casos, acumulando-se 140.954 infeções e 3.118 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 42 casos, totalizando 38.089 infeções e 1.012 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim regista 98 novos casos, acumulando-se 41.431 infeções e 451 mortos.

A região autónoma da Madeira registou 20 novos casos, somando 11.999 infeções e 72 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 14 novos casos, contabilizando 8.653 casos e 42 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 567.407 mulheres e 487.437 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 740 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 9.361 eram homens e 8.500 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

A pandemia de covid-19 matou, até hoje, pelo menos 4.622.410 pessoas no mundo desde o final de dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado pela agência de notícias francesa AFP com base em fontes oficiais.

Mais de 224.207.400 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.