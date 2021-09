Covid-19: Portugal regista 939 novos casos e sete mortes

Matosinhos, 25 / 03 / 2021 - Covid-19: Reportagem na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano para trabalho sobre o que mudou nos hospitais com a pandemia. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 939 casos positivos ao vírus SARS-CoV-2 e sete mortes atribuídas à covid-19, com o número de internados a diminuir.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), encontram-se internadas 457 pessoas com covid-19, menos 17 do que na véspera, das quais 90 em unidades de cuidados intensivos, o que corresponde a menos sete do que no dia anterior.

Registam-se mais 1606 recuperados da doença e há menos 674 casos ativos no país.

Por regiões, registaram-se mais 325 novos casos positivos no Norte e mais 321 em Lisboa e Vale do Tejo. Foram observados 143 novos casos positivos no Centro, 70 no Alentejo e 56 no Algarve.

Os óbitos atribuídos a covid-19 ocorreram no Centro (três), Lisboa e Vale do Tejo (dois), Norte (um) e Alentejo (um).

Atualizada às 14H43 com mais informação