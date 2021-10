Covid-19. Portugal regista mais 604 casos e quatro óbitos

© Igor Martins/Global Imagens

Portugal regista este domingo mais 604 novos casos de covid-19 confirmados e quatro óbitos pela doença, assim como mais 243 pessoas recuperadas e menos internamentos em enfermaria e unidades de cuidados intensivos, segundo o boletim oficial.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), os 604 novos casos elevam o total de contágios desde o início da pandemia para 1.085.138, e os quatro óbitos elevam o total para 18.133.

As mortes foram registadas nas regiões Norte (2), Lisboa e Vale do Tejo (1) e Algarve (1).

O total de internamentos baixou para 269, menos cinco do que no sábado, com 52 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos três do que no sábado.

Há agora 31.312 casos ativos, mais 357 do que no sábado, e mais 243 pessoas recuperadas da doença, elevando o total para 1.035.693.

Já os contactos em vigilância são agora menos 274, com um total de 20.803.

A maioria dos novos casos confirmados concentram-se nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (226), Norte (160) e Centro (131).

Desde o início da pandemia, já foram infetados em Portugal 501.893 homens e 582.502 mulheres, havendo 743 casos de género por identificar que permanecem em investigação pelas autoridades de saúde, uma vez que a comunicação destes dados não é automática.

A pandemia já provocou a morte de 9.511 homens e 8.622 mulheres, maioritariamente na faixa etária acima dos 80 anos.