Covid-19: Portugueses usam plataformas de táxis e TVDE em 73% das viagens profissionais

Dinheiro Vivo 11 Dezembro, 2020

Os portugueses, quando viajam em trabalho, optam em 73% das vezes pelo uso de uma app móvel de serviço de transporte de passageiros, uma descida de 2% face ao período que antecede a pandemia da covid-19.

De acordo com o inquérito de Transporte Terrestre na Europa, desenvolvido pela Global Business Travel Association (GTBA) Europa e pela Free Now for Business, Portugal ocupa o 4º lugar dos 7 analisados, do país que mais usa as plataformas de táxis e TVDE nas viagens profissionais, atrás de Espanha, com 87%, da Polónia com 78% e de Itália com 74%.

O inquérito conclui que os viajantes de negócios europeus utilizam as apps de serviço de transporte de passageiros com frequência idêntica tanto para viagens em trabalho como a título pessoal, apenas com a Polónia e a Alemanha a contrariarem a tendência e a utilizaram maioritariamente estes serviços em deslocações particulares.

Após o surto da covid-19, as principais prioridades na escolha do transporte terrestre nas viagens de negócios dos portugueses resumem-se à segurança (71%), ao conforto (56%) e à facilidade de reserva (41%), em linha com os restantes parceiros europeus.

A verdade é que estas empresas de transporte responderam com firmeza à pandemia e introduziram novas medidas de segurança, como é o caso do requisito de uso de máscara, melhor limpeza e painéis divisórios no veículo.

O estudo, cuja recolha de dados ocorreu entre 3 e 20 de setembro de 2020, e que incluiu Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Polónia, visa a análise da situação atual da mobilidade urbana e as suas implicações nas viagens de negócios após o aparecimento do covid-19.

Antes da pandemia, estes serviços já eram os preferidos dos portugueses nas viagens de trabalho (75%), seguindo-se os veículos de aluguer (73%) e do comboio (71%).

Apesar das medidas adotadas serem taxativas, é igualmente importante que os gestores de viagens implementem as suas próprias ações.

Outro grande objetivo do estudo foi explorar a forma como os programas de viagens podem responder à pandemia.

Uma grande maioria dos gestores de viagens está interessada em utilizar os fornecedores de transporte terrestre "preferenciais" que consideram garantir o cumprimento dos padrões de segurança/sanitários (88%) e o rastreamento dos dados das viagens de transporte terrestre - tais como destinos ou nomes de condutores - para ajudar a rastrear os contactos (79%).

E, se os gestores de viagens estão interessados nas medidas de segurança relacionadas com o coronavírus, também os viajantes têm interesse nessas mesmas medidas. Se tiverem de viajar em trabalho no ambiente atual, 82% dos indivíduos, em Portugal, tem interesse em utilizar os fornecedores de transporte terrestre "preferenciais" que a sua empresa considerou garantirem o cumprimento dos padrões de segurança/sanitários e o rastreamento dos dados das viagens de transporte terrestre.