Covid-19: Presidente francês testou positivo. Almoçou ontem com António Costa

Primeiro-ministro português, António Costa, e presidente francês, Emmanuel Macron, estiveram reunidos em Paris na quarta-feira. © EPA/IAN LANGSDON

O Presidente francês, Emmanuel Macron, testou positivo à covid-19. A informação foi divulgada esta quinta-feira pelo Palácio do Eliseu e surge um dia depois da reunião com o primeiro-ministro português, António Costa, em Paris.

"O diagnóstico foi feito depois depois de um teste realizado assim que sugiram os primeiros sintomas", refere fonte oficial da residência oficial do Presidente francês, citada pela estação BFM.

Macron estará em isolamento nos próximos sete dias, cumprindo com a legislação sanitária local. "Ele vai continuar a trabalhar e a assegurar as suas atividades à distância", acrescenta a mesma fonte. O presidente francês estará bem de saúde e não desenvolveu sintomas mais graves.

António Costa será testado ainda esta quinta-feira para o novo coronavírus, segundo informação divulgada pela RTP, citando fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro.

Como medida preventiva e por ter estado em contacto com Macron, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, está em isolamento, segundo fonte do Senado, a câmara alta do Parlamento francês.