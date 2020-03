DGS: “Quem tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória não deve ir trabalhar”

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, na conferência de imprensa do final do dia da Direção-Geral de Saúde a propósito da pandemia do Covid-19 foi clara ao admitir que “estamos hoje perante um enorme desafio”, embora: “ainda não estamos no crescimento exponencial”, mesmo que todos os dias “surjam novos casos e, provavelmente, mais do que no dia anterior”.

Diz Graça Freitas: “As pessoas com febre, tosse ou dificuldade respiratória devem abster-se de ir trabalhar”. A responsável admite que “medidas simples vão ter um impacto indiscutível na proteção da nossa sociedade”, pedindo “mudança das rotinas do dia-a-dia” porque “valem a pena”. Convém é perceber, lembra a responsável: “um isolamento profilático é para estar em casa, sem visitas.”

No topo das prioridades está a “higienização das mãos mais cuidadosa e frequente”, “limpeza mais regular das superfícies e dos objetos” e cuidados “para não passar gotículas para outros pela fala ou espirro”. “Somos todos, mas todos mesmo, agentes de saúde pública”, diz Graça Freitas.

Numa altura em que existem, dados desta manhã, 78 casos de pessoas já testadas que estão infetadas com o Covid-19 e uma pessoas já recuperada, amanhã será indicado se há ou não mais casos (essa atualização passou ontem a ser feita apenas uma vez por dia), explicou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales indicando que já podem haver mais casos. Lacerda Sales sublinhou ainda que o primeiro caso de recuperação, confirmado hoje, é um “sinal de esperança”.

O responsável admitiu que existem 1561 camas de cuidados intensivos em Portugal neste momento mas dessas, disponíveis, já só são 968 nas unidades de cuidados intensivos e 563 nas unidades de cuidados intermédios.

Já relativamente a alegados testes negativos no SNS que depois testaram positivo no privado – uma notícia avançada pela Visão, Graça Freitas admitiu que não consegue admitir que essa relação existe: “O que sei é que têm sido feitos testes no privado e bem, faz parte do sistema, e esses resultados são enviados para o nosso sistema informático”.

Sobre as medidas tomadas hoje pelo hospital de São João de suspender os procedimentos não urgentes para se dedicar totalmente ao coronavírus, a diretora-geral da Saúde diz que vai depender da “pressão” sobre cada hospital já que “há outros que não estão nesse patamar”, daí que não antecipe medidas: “não é obrigatório os hospitais fazerem as mesmas medidas ao mesmo tempo”.

Fecho das escolas decidida ao final do dia

O Conselho de Ministros foi adiado desta manhã para as 20h desta noite e só ao final do dia deve ser anunciada uma decisão sobre o eventual encerramento alargado de escolas no país.

Certo é que oito diretores de faculdades de medicina escreverem carta aberta a António Costa para agir já com medidas drásticas de isolamento do país, o que inclui as escolas.

Entretanto, o governo regional da Catalunha suspende as aulas já esta sexta-feira e o Presidente de França, Emmanuel Macron, anunciou o fecho de todas as creches, escolas, colégios, escolas secundárias e as universidades do país a partir de segunda-feira – medidas semelhantes já aconteceram em Itália, Polónia e Irlanda.

Entretanto, esta tarde o Bastonário da Ordem dos Médicos também pediu o encerramento de escolas, teatros, bares e cinemas imediato numa entrevista ao Público.