Covid-19: Sete mortes e 449 novos casos

Portugal registou sete mortes atribuídas à covid-19, 449 novos casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e um aumento nos internamentos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico da DGS divulgado hoje estão internadas 342 pessoas, mais cinco em relação a sábado, das quais 69 em cuidados intensivos, mais quatro nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram na região de Lisboa (3), na região Norte (2), na região Centro (1) e no Algarve (1).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.993 pessoas e foram registados 1.071.114 casos de infeção.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 110 casos, para um total de 30.367, e que 332 pessoas foram dadas como recuperadas da doença nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 1.022. 754 recuperados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou (mais 75), situando-se nos 27.560.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 181 novas infeções, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 414.150 casos e 7.678 mortos.

A região Norte observou 135 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 410.805 casos de infeção e 5.558 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região Centro registaram-se mais 62 casos, perfazendo 143.150 infeções e 3.149 mortos.

No Alentejo foram assinalados 21 novos casos de infeção, totalizando 39.003 contágios e 1.028 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve, o boletim de hoje da DGS informa que foram registados 19 novos casos, acumulando-se 42.790 contágios pelo SARS-CoV-2 e 466 óbitos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou 15 novos casos, somando 12.318 infeções e 72 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

Nas últimas 24 horas, e segundo a DGS, os Açores apresentaram 16 novos casos, o que eleva para 8.898 contágios desde o início da pandemia. O número de óbitos mantém-se nos 42.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 já causou, pelo menos, 4.793.613 mortes, desde que a doença foi identificada na China, em dezembro de 2019, segundo um balanço divulgado hoje pela AFP.