Covid-19: Surto com 24 trabalhadores imigrantes em Alcácer do Sal

Numa nota publicada na sua página na rede social Facebook, o município de Alcácer do Sal indica que os infetados são trabalhadores na exploração agrícola do Monte Novo do Sul.

"Recordamos que os casos ativos confirmados se encontram a ser devidamente acompanhados pela autoridade local de saúde", lê-se na nota.

Na mesma página, o município informa que estão nesta altura 44 casos ativos no concelho, 129 casos recuperados e um óbito registado desde o início da pandemia.

Portugal contabiliza hoje mais 87 mortes relacionadas com a covid-19 e 3.834 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 4.963 mortes e 322.474 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 74.456 casos, mais 845 do que no sábado.