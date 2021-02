Covid-19: "Tivemos um janeiro muito mau e que nos obriga a refletir"

Lisboa- 15/01/2021. Reportagem no primeiro dia do segundo confinamento derivado ao COVID-19.Na imagem Rua Augusta. (PAULO SPRANGER / Global Imagens ) © Paulo Spranger /Global Imagens

David Pereira/Diário de Notícias 09 Fevereiro, 2021 • 11:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Tivemos um janeiro muito mau em termos de saúde pública e que nos obriga a refletir", afirmou esta terça-feira na reunião do Infarmed Manuel do Carmo Gomes, epidemiologista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. "O crescimento exponencial é perigoso porque é contraintuitivo. O Natal mostra como um descuido de cinco dias pode levar a um aumento exponencial de novos casos."

O epidemiologista explica que, atualmente, após as medidas de confinamento mais restritivas tomadas pelo Governo. "a velocidade diária dos casos por 100 mil habitantes tem vindo a reduzir. Foi decisiva a ação do Conselho de Ministros de 21 de janeiro, quando implementou medidas mais restritivas", considerou.

"Normalmente o R começa a descer, mas depois tem tendência a estabilizar. O número de casos vai continuar a descer, mas a velocidade a que desce poderá vir a reduzir. Dentro de duas semanas podemos chegar aos 3 mil casos diários", concluiu.

Manuel do Carmo Gomes alerta que os "grupos de maior risco são os de 19 a 24 anos e os maiores de 80 anos".

No Infarmed, em Lisboa, a partir das 10h00, estão reunidos a maioria dos epidemiologistas e a ministra da Saúde, Marta Temido. Os restantes participantes, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Ferro Rodrigues, os membros do Conselho de Estado e parceiros sociais, vão acompanhar a reunião por videoconferência.

Desde março de 2020, Portugal já registou 14.354 mortes associadas à covid-19 e 767.919 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Três linhas vermelhas para o combate à pandemia

Para Manuel do Carmo Gomes, é através da testagem, e não do prolongar do confinamento, que se controla a pandemia. "A testagem é a arma principal para colocar um pé na mola e impedir que a mola dispare", disse o epidemiologista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, defendendo a necessidade de aumentar de forma "agressiva" a testagem.

"Sugerimos três linhas vermelhas: termos R que não ultrapasse 1,1; percentagem de testes positivos inferior a 10% e incidência inferior a 2000 novos casos por dia. Devemos agir quando uma destas linhas for ultrapassada", prosseguiu Manuel do Carmo Gomes. "Além disso, devemos travar importação das variantes , evitar a sua propagação e aumentar a vigilância molecular. Se adotarmos estas regras, saberemos quando confinar e desconfinar. No meu entender, estamos longe de desconfinar."